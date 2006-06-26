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    бритвенные головки

    HQ6/11

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Lift & Cut
    • 1 головка
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Высокоточная бритвенная система

    Высокоточная бритвенная система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ665
      • HQ6825
      • HQ6826
      • HQ6827
      • HQ6828
      • HQ6830
      • HQ6848
      • HQ6865
      • HQ6867
      • HQ6885
      • HQ6888
      • HQ6889
      • HQ6893
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
      Количество бритвенных головок в наборе
      1
    Badge-D2C

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