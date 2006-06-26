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Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.Узнать обо всех преимуществах
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Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Бритвенные головки
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