HQ7100/16
Комфортное и чистое бритье
Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система питания
Аксессуары
Качество бритья
Удобство использования
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