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  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7100/16

    Комфортное и чистое бритье

    Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва

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    Комфортное и чистое бритье

    Сбривает даже самые короткие волоски

    Подпружиненный откидной триммер

    Подпружиненный откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    • Система питания

      Электросеть
      Да

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Бритвенные головки Комфорт
      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      Высокоточная бритвенная система

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки

    Badge-D2C

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