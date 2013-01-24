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Shaver series 3000

Электробритва

HQ7100/16
Общая оценка / 5
  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7100/16
    Общая оценка / 5

    Комфортное и чистое бритье

    Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

    Комфортное и чистое бритье

    Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Электробритва HQ7100 от Philips оснащена уникальной высокоточной бреющей системой: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

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      Комфортное и чистое бритье

      Сбривает даже самые короткие волоски

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Прецизионная бреющая система
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        SkinComfort
        Бритвенные головки

      • Удобство использования

        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Система питания

        Электросеть
        Да

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