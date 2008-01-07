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  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7120/16

    Комфортное и чистое бритье

    Бритва оснащена уникальной прецизионной бреющей системой — ультратонкими бреющими головками с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 3000 Электробритва

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    Комфортное и чистое бритье

    Сбривает даже самые короткие волоски

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.

    Подпружиненный откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Зарядка
      Проводной/беспроводной
      Зарядка
      8 часов
      Время работы бритвы
      8 дней

    Badge-D2C

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