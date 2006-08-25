HQ7180/16
Комфортное и чистое бритье
Бритва оснащена уникальной прецизионной бреющей системой — ультратонкими бреющими головками с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.
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Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Аксессуары
Питание
Качество бритья
Удобство использования
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