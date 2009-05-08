HQ7240/16
Комфортное и чистое бритье
Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Аксессуары
Питание
Качество бритья
Удобство использования
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