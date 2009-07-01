Другие продукты в комплекте
- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
HQ7310/16
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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