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- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
HQ7320
Комфортное и чистое бритье
Благодаря водонепроницаемому корпусу бритву можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Специальная конструкция этих бритвенных головок Philips обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Водонепроницаемая бритва — возможность очистки под струей воды.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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