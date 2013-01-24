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NIVEA Shaver series 3000

Электробритва

HQ7330/19
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
  • Ощущение свежести при бритье Ощущение свежести при бритье Ощущение свежести при бритье
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    NIVEA Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7330/19
    Общая оценка / 5

    Ощущение свежести при бритье

    Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA Shaver series 3000 Электробритва

    Ощущение свежести при бритье

    Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN. Узнать обо всех преимуществах

    Ощущение свежести при бритье

    Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA Shaver series 3000 Электробритва

    Ощущение свежести при бритье

    Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN. Узнать обо всех преимуществах

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      Ощущение свежести при бритье

      Освежающе гладкое и комфортное бритье

      • с пеной NIVEA FOR MEN
      Пена для бритья с технологией Ultra Glide

      Пена для бритья с технологией Ultra Glide

      Технология Ultra Glide обеспечивает освежающее и гладкое бритье электробритвой.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        SkinComfort
        Бритвенные головки

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        Проводной/беспроводной
        Зарядка
        1
        Время работы бритвы
        10
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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