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  • Ощущение свежести при бритье Ощущение свежести при бритье Ощущение свежести при бритье

    NIVEA Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7330/19

    Ощущение свежести при бритье

    Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN.

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    NIVEA Shaver series 3000 Электробритва

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    Ощущение свежести при бритье

    Освежающе гладкое и комфортное бритье

    • с пеной NIVEA FOR MEN
    Пена для бритья с технологией Ultra Glide

    Пена для бритья с технологией Ultra Glide

    Технология Ultra Glide обеспечивает освежающее и гладкое бритье электробритвой.

    Можно использовать под душем

    Можно использовать под душем

    Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Дизайн

      Отделка
      Лак

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Бритвенные головки Комфорт
      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Зарядка
      Проводной/беспроводной
      Зарядка
      1
      Время работы бритвы
      10

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка

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