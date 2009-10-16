Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
HQ7330/19
Ощущение свежести при бритье
Комфортное бритье и ощущение свежести на коже: используйте бритву Philips на сухой коже или вместе с пеной для бритья NIVEA FOR MEN.Узнать обо всех преимуществах
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Технология Ultra Glide обеспечивает освежающее и гладкое бритье электробритвой.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Аксессуары
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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