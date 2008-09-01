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- Защитная крышка
- Чехол для путешествий
- Щеточка для чистки
HQ7380/16
Комфортное и чистое бритье
Бритва оснащена уникальной прецизионной бреющей системой — ультратонкими бреющими головками с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Аксессуары
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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