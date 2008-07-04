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- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
HQ7390/17
Стремление к совершенству
"Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Дизайн этой уникальной бритвы в стиле Формула-1 разработан совместно с AT&T Williams.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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