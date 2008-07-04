Стремление к совершенству

"Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams.