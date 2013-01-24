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Shaver series 3000

Электробритва

HQ7390/17
Общая оценка / 5
  • Стремление к совершенству Стремление к совершенству Стремление к совершенству
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7390/17
    Общая оценка / 5

    Стремление к совершенству

    "Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 590 руб.
    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Стремление к совершенству

    "Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams. Узнать обо всех преимуществах

    Стремление к совершенству

    "Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 590 руб.
    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Стремление к совершенству

    "Моя жизнь - это ежедневная гонка, поэтому мне нужна самая лучшая поддержка - на работе это команда механиков, а дома - бритва Philips. Это позволяет мне чувствовать себя уверенно каждый день", - говорит Нико Росберг, пилот Формулы-1 из команды AT&T Williams. Узнать обо всех преимуществах

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      Стремление к совершенству

      Сбривает даже самые короткие волоски

      • Совместно с командой AT&T Williams
      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Бритвенные головки

      Бритвенные головки

      Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Разработано в тесном сотрудничестве с AT&T Williams

      Дизайн этой уникальной бритвы в стиле Формула-1 разработан совместно с AT&T Williams.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        SkinComfort
        Бритвенные головки

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        Проводной/беспроводной
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        30  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ8

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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