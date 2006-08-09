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  • Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья

    Speed-XL Электробритва

    HQ8100

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

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    Speed-XL Электробритва

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    Для более быстрого и тщательного бритья

    Увеличенная на 50% бреющая поверхность

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Дизайн

      Отделка
      • Хромированный дисплей
      • Лак

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Зарядка
      Проводная
      Очистка
      Возможность влажной чистки

    Badge-D2C

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