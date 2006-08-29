HQ8150/16
Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
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Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Аксессуары
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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