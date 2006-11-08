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  • Идеально чистое бритье Идеально чистое бритье Идеально чистое бритье

    SmartTouch-XL Электробритва

    HQ9070/16

    Идеально чистое бритье

    Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SmartTouch-XL Электробритва

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    Идеально чистое бритье

    Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Две бритвенные головки плотно прилегают к коже, что обеспечивает максимально эффективное бритье.

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Две бритвенные головки увеличивают рабочую поверхность на 50%, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Для обеспечения максимальной чистоты бритья прижмите бреющие головки плотнее к коже.

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Подставка
      Подставка для использования в ванной
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Дизайн

      Отделка
      Многофункциональный хромированный дисплей

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система повторения контуров SmartTouch
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Зарядка
      • Проводной/беспроводной
      • Быстрая зарядка
      • Проводной
      Зарядка
      1 час
      Время работы бритвы
      26 дней

    Badge-D2C

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