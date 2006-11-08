HQ9070/16
Идеально чистое бритье
Для мужчин, выбирающих только превосходное качество. Бритва SmartTouch-XL с двумя бреющими головками сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая быстрое, гладкое бритье с меньшим раздражением.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Две бритвенные головки плотно прилегают к коже, что обеспечивает максимально эффективное бритье.
Две бритвенные головки увеличивают рабочую поверхность на 50%, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Для обеспечения максимальной чистоты бритья прижмите бреющие головки плотнее к коже.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.
Аксессуары
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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