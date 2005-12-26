HQ9190CC
Лучшая бритва от номера 1 в мире!
Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.
Аксессуары
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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