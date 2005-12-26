Ключевые слова для поиска

  • Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    SmartTouch-XL Электробритва

    HQ9190CC

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SmartTouch-XL Электробритва

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

    3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

    Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

    Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Независимые плавающие бритвенные головки

    Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

    Система очистки Jet Clean

    Система очистки Jet Clean

    Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

    • Аксессуары

      Подставка
      Система очистки Jet Clean
      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Дизайн

      Отделка
      • Хромированный дисплей
      • Лак
      • Универсальный ЖК-дисплей

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Система повторения контуров SmartTouch
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки
      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Дорожная блокировка
      Очистка
      • Автоматическая система очистки
      • Возможность влажной чистки
      • Индикация очистки
      Зарядка
      • Проводной/беспроводной
      • Быстрая зарядка
      Зарядка
      1 час
      Время работы бритвы
      10 дней

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.