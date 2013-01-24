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SmartTouch-XL

Электробритва

HQ9190CC
Общая оценка / 5
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире!
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    SmartTouch-XL Электробритва

    HQ9190CC
    Общая оценка / 5

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartTouch-XL Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SmartTouch-XL Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.

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      Лучшая бритва от номера 1 в мире!

      Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

      Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Система очистки Jet Clean

      Система очистки Jet Clean

      Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Проводной/беспроводной
        • Быстрая зарядка
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        • Автоматическая система очистки
        • Возможность влажной чистки
        • Индикация очистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Хромированный дисплей
        • Лак
        • Универсальный ЖК-дисплей

      • Аксессуары

        Подставка
        Система очистки Jet Clean
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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