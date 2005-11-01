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    бритвенные головки

    HQ9/11

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года.

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • TripleTrack
    • 1 головка
    Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Высокоточная бритвенная система

    Высокоточная бритвенная система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    • Бритвенные головки

      Количество бритвенных головок в наборе
      1
      Подходит для
      • HQ8100
      • HQ8140
      • HQ8142
      • HQ8150
      • HQ8160
      • HQ8170 C&C
      • HQ8174
      • HQ9100
      • HQ9140
      • HQ9160
      • HQ9170
      • HQ9190 C&C
      • HQ9190 GP
    Badge-D2C

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