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Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь домашней едой и напитками каждый день
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощный двигатель 650 Вт, ножи двойного действия и различные режимы скорости, что обеспечивает приготовление однородной массы за считанные секунды. Приготовление вкусной и здоровой домашней пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря 16 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
С помощью насадки для пюре ручного блендера Philips можно приготовить идеальное пюре без комочков.
Для самых твердых ингредиентов.
Стакан емкостью 1 л с крышкой для хранения супов, пюре или коктейлей.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
CP9647/01
CP9644/01
CP9581/01