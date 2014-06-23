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    Daily Collection Бутылочка On the Go

    HR2992/00

    Увлекательно, свежо и быстро

    С помощью дополнительной бутылочки On the Go вы сможете приготовить фруктовые напитки для всей семьи

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    Daily Collection Бутылочка On the Go

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    Увлекательно, свежо и быстро

    Бутылочка On the Go для мини-блендера

    • Бутылочка
    Не содержит бисфенола-A

    Не содержит бисфенола-A

    Это изделие не содержит бисфенола-A

    Все детали блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера можно мыть в посудомоечной машине.

    Удобная дорожная бутылка

    Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

    Уплотнительное кольцо для защиты от протекания

    Уплотнительное кольцо для защиты от протекания с простой системой фиксации.

    Фиксатор крышки защищает от протекания

    Фиксатор крышки защищает от протекания.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Желтый лайм
      Материал бутылочки
      SAN

    • Технические характеристики

      Емкость бутылочки
      0,6  l

    • Общие характеристики

      BPA 0%
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Чаша для коктейлей
      Да
      Легкое отсоединение
      Да
      Защита от протекания
      Да
      Уплотнительное кольцо
      Да

    Badge-D2C

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