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Viva Collection

Контейнер для жмыха для соковыжималки

HR3913
  • Для сбора мякоти в соковыжималке Для сбора мякоти в соковыжималке Для сбора мякоти в соковыжималке
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    Viva Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    HR3913

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!

    Для сбора мякоти в соковыжималке

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1853/00
      • HR1854/00
      Подходит для:
      HR1854/55

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