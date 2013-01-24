Ключевые слова для поиска
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот контейнер для мякоти подходит для соковыжималки Philips, которая не требует предварительного измельчения фруктов и овощей. Контейнер можно мыть в посудомоечной машине, удобно снимать и чистить!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь