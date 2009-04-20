HR1854/00
Полезный сок — это просто
Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.Узнать обо всех преимуществах
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Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.
Благодаря уникальному мелкоячеистому фильтру соковыжималка Philips может приготовить еще больше сока.
Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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