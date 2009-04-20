Полезный сок — это просто

Никогда еще приготовление сока не было таким простым. Эта соковыжималка Philips HR1854/00 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.