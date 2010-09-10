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  • Полезный сок — это просто Полезный сок — это просто Полезный сок — это просто

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1853/00

    Полезный сок — это просто

    Никогда еще процесс получения сока не был таким простым. Эта соковыжималка Philips мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, то есть их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Полезный сок — это просто

    Удобная соковыжималка: без нарезки ингредиентов и лишних хлопот.

    • 550 Вт
    • 1,5 л
    • Камера L
    Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

    Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

    Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

    Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

    Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

    Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.

    Благодаря уникальному фильтру с мелкими отверстиями получается больше сока

    Благодаря уникальному фильтру с мелкими отверстиями получается больше сока

    Благодаря уникальному мелкоячеистому фильтру соковыжималка Philips может приготовить еще больше сока.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Брошюра с разными рецептами соков

    Брошюра с разными рецептами соков

    Эта брошюра с рецептами содержит простые рецепты вкусных соков, которые можно приготовить в соковыжималке Philips.

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый и лиловый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал корпуса и фиксаторов
      ABS-пластик
      Материал крышки и контейнера для пюре
      SAN

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,5  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      75  mm
      Емкость кувшина для сока
      700  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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