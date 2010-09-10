Полезный сок — это просто

Никогда еще процесс получения сока не был таким простым. Эта соковыжималка Philips мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, то есть их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.