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Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!
Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь