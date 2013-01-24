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Daily Collection

Вставка в диск для шинковки для кухонного комбайна

HR3942
Общая оценка / 5
  • Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна
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    Daily Collection Вставка в диск для шинковки для кухонного комбайна

    HR3942
    Общая оценка / 5

    Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!

    Daily Collection Вставка в диск для шинковки для кухонного комбайна

    Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!

    Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!

    Daily Collection Вставка в диск для шинковки для кухонного комбайна

    Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот нож из нержавеющей стали предназначен для измельчения фруктов, овощей и других продуктов в кухонном комбайне Philips. Легко снимать, удобно мыть!

    Для шинковки ингредиентов при помощи кухонного комбайна

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7620/70
      • HR7621/70
      • HR7625/70

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