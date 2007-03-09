Блендер в комплекте

В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих 28 различных функций: нож из нержавеющей стали для измельчения, взбивания, вспенивания, дробления, нарезки, смешивания ингредиентов, разминания, приготовления фарша, перемешивания; насадка для приготовления теста (в том числе густого); вставка в диск для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера; вставка в диск для шинковки овощей, фруктов и сыра; диск для взбивания и приготовления эмульсий, вставка в диск для нарезки картофеля, а также блендер для смешивания, измельчения, вспенивания, дробления, приготовления пюре (в том числе густого), создания однородных масс, перемалывания, взбалтывания и размешивания.