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Daily Collection

Кухонный комбайн

HR7625/70
Общая оценка / 5
  • Экономит место и усилия Экономит место и усилия Экономит место и усилия
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    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7625/70
    Общая оценка / 5

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кухонный комбайн

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер. Узнать обо всех преимуществах

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Кухонный комбайн

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер. Узнать обо всех преимуществах

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      Экономит место и усилия

      Ультракомпактный кухонный комбайн с блендером

      • 500 Вт
      • Компактный прибор "2 в 1"
      • чаша 2 л
      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

      2 скоростных режима и импульсный режим

      2 скоростных режима и импульсный режим

      Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.

      Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

      Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

      Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов

      Легко выполняет более 25 функций

      Легко выполняет более 25 функций

      В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих более 25 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера и измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и размешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

      Благодаря вертикальной конструкции прибор занимает на 35 % меньше места на кухне

      Особая вертикальная конструкция делает прибор на 35 % более компактным по сравнению с другими комбайнами. Благодаря этому кухонный комбайн оптимально использует рабочее пространство и подходит даже для самых маленьких кухонь.

      Блендер в комплекте

      В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих 28 различных функций: нож из нержавеющей стали для измельчения, взбивания, вспенивания, дробления, нарезки, смешивания ингредиентов, разминания, приготовления фарша, перемешивания; насадка для приготовления теста (в том числе густого); вставка в диск для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера; вставка в диск для шинковки овощей, фруктов и сыра; диск для взбивания и приготовления эмульсий, вставка в диск для нарезки картофеля, а также блендер для смешивания, измельчения, вспенивания, дробления, приготовления пюре (в том числе густого), создания однородных масс, перемалывания, взбалтывания и размешивания.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        500 Вт, Китай: 460  Вт
        Частота
        50-60, Китай: 50  Гц
        Длина шнура
        120  см
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Цвет
        Сияющий белый и небесно-голубой
        Вместимость чаши для муки
        500  г
        Вместимость чаши для теста
        830  г
        Вместимость блендера для жидкостей
        1  Д
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        2  Д
        Вместимость чаши для жидкостей
        1,2  Д
        Безопасность
        • Система определения безопасной установки крышки и емкости
        • Механический тормоз держателя прекращает работу за 1,5 секунды
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        напряжение
        220-240 В, Китай: 220 В

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Переключатель и держатель насадок
        АБС-пластик и полиформальдегид
        Чаша, крышка, толкатель
        SAN и ABS
        Диск для приготовления эмульсий
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        Из нержавеющей стали
        Держатель ножа
        Полипропилен и полиэфир
        Чаша блендера, крышка и стакан
        САН-пластик, полипропилен
        Держатель ножа в чаше блендера
        нейлон 60
        Нож блендера
        Из нержавеющей стали

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        3
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей, фруктов и сыра
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля и сыра
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста, в том числе густого
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        • перемешивание
        • замешивание теста
        Диск для приготовления эмульсий
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Блендер
        • Взбивание
        • создание однородных масс
        • размешивание
        • дробление
        • вспенивание
        • шинкование
        • приготовление пюре
        • приготовление густого пюре
        • получение жидкой массы
        • перемалывание
        • взбалтывание

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

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