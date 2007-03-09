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  • Экономит место и усилия Экономит место и усилия Экономит место и усилия

    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7625/70

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер.

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    Daily Collection Кухонный комбайн

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    Экономит место и усилия

    Ультракомпактный кухонный комбайн с блендером

    • 500 Вт
    • Компактный прибор "2 в 1"
    • чаша 2 л
    Компактное хранение насадок в чаше комбайна

    Компактное хранение насадок в чаше комбайна

    Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

    2 скоростных режима и импульсный режим

    2 скоростных режима и импульсный режим

    Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.

    Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

    Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

    Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов

    Легко выполняет более 25 функций

    Легко выполняет более 25 функций

    В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих более 25 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера и измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и размешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

    Блендер в комплекте

    В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих 28 различных функций: нож из нержавеющей стали для измельчения, взбивания, вспенивания, дробления, нарезки, смешивания ингредиентов, разминания, приготовления фарша, перемешивания; насадка для приготовления теста (в том числе густого); вставка в диск для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера; вставка в диск для шинковки овощей, фруктов и сыра; диск для взбивания и приготовления эмульсий, вставка в диск для нарезки картофеля, а также блендер для смешивания, измельчения, вспенивания, дробления, приготовления пюре (в том числе густого), создания однородных масс, перемалывания, взбалтывания и размешивания.

    Благодаря вертикальной конструкции прибор занимает на 35 % меньше места на кухне

    Особая вертикальная конструкция делает прибор на 35 % более компактным по сравнению с другими комбайнами. Благодаря этому кухонный комбайн оптимально использует рабочее пространство и подходит даже для самых маленьких кухонь.

    • Характеристики дизайна

      Корпус
      АБС-пластик
      Чаша, крышка, толкатель
      SAN и ABS
      Диск для приготовления эмульсий
      АБС-пластик
      Металлический нож и вставки
      Из нержавеющей стали
      Переключатель и держатель насадок
      АБС-пластик и полиформальдегид
      Держатель ножа в чаше блендера
      нейлон 60
      Держатель ножа
      Полипропилен и полиэфир
      Чаша блендера, крышка и стакан
      САН-пластик, полипропилен
      Нож блендера
      Из нержавеющей стали

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Аксессуары

      Средняя вставка для нарезки картофеля
      Для нарезки картофеля и сыра
      Диск для приготовления эмульсий
      Для взбивания и приготовления эмульсии
      Насадка для замешивания теста
      Для замешивания теста, в том числе густого
      Блендер
      • Взбивание
      • создание однородных масс
      • размешивание
      • дробление
      • вспенивание
      • шинкование
      • приготовление пюре
      • приготовление густого пюре
      • получение жидкой массы
      • перемалывание
      • взбалтывание
      Нож из нержавеющей стали
      • измельчение
      • Сбивание
      • образование пены
      • растирание
      • резка
      • смешивание
      • разминание
      • приготовление
      • перемешивание
      • замешивание теста
      Вставка для средней шинковки
      Для средней шинковки овощей, фруктов и сыра
      Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
      для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
      Количество вставок/дисков
      3

    • Технические характеристики

      Мощность
      500 Вт, Китай: 460  W
      Цвет
      Сияющий белый и небесно-голубой
      Длина шнура
      120  cm
      Частота
      50-60, Китай: 50  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Напряжение
      220-240 В, Китай: 220 В
      Вместимость блендера для жидкостей
      1  l
      Вместимость чаши для теста
      830  g
      Скорости
      2+ импульсный
      Вместимость чаши для сухих продуктов
      2  l
      Безопасность
      • Система определения безопасной установки крышки и емкости
      • Механический тормоз держателя прекращает работу за 1,5 секунды
      Вместимость чаши для муки
      500  g
      Вместимость чаши для жидкостей
      1,2  l

    Badge-D2C

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