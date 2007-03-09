HR7625/70
Экономит место и усилия
Кухонный комбайн Philips HR7625/70 сэкономит время, место и усилия благодаря новой вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяет мгновенно обработать любые продукты. В комплект входит блендер.Узнать обо всех преимуществах
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Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.
Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов
В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих более 25 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера и измельчения. Ударопрочный блендер объемом 1,5 л для измельчения, дробления и размешивания различных ингредиентов. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.
В комплект кухонного комбайна входят 7 насадок, выполняющих 28 различных функций: нож из нержавеющей стали для измельчения, взбивания, вспенивания, дробления, нарезки, смешивания ингредиентов, разминания, приготовления фарша, перемешивания; насадка для приготовления теста (в том числе густого); вставка в диск для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера; вставка в диск для шинковки овощей, фруктов и сыра; диск для взбивания и приготовления эмульсий, вставка в диск для нарезки картофеля, а также блендер для смешивания, измельчения, вспенивания, дробления, приготовления пюре (в том числе густого), создания однородных масс, перемалывания, взбалтывания и размешивания.
Особая вертикальная конструкция делает прибор на 35 % более компактным по сравнению с другими комбайнами. Благодаря этому кухонный комбайн оптимально использует рабочее пространство и подходит даже для самых маленьких кухонь.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
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