HR7620/70
Экономит место и усилия
Кухонный комбайн Philips HR7620/70 сэкономит время, место и усилия благодаря своей вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяют мгновенно обработать любые продукты.Узнать обо всех преимуществах
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Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.
В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлические вставки в диск для шинковки среднего размера и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.
Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов
Особая вертикальная конструкция делает прибор на 35 % более компактным по сравнению с другими комбайнами. Благодаря этому кухонный комбайн оптимально использует рабочее пространство и подходит даже для самых маленьких кухонь.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
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