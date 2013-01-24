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Daily Collection

Кухонный комбайн

HR7620/70
Общая оценка / 5
  • Экономит место и усилия Экономит место и усилия Экономит место и усилия
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    Daily Collection Кухонный комбайн

    HR7620/70
    Общая оценка / 5

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7620/70 сэкономит время, место и усилия благодаря своей вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяют мгновенно обработать любые продукты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Кухонный комбайн

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7620/70 сэкономит время, место и усилия благодаря своей вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяют мгновенно обработать любые продукты. Узнать обо всех преимуществах

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7620/70 сэкономит время, место и усилия благодаря своей вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяют мгновенно обработать любые продукты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Кухонный комбайн

    Экономит место и усилия

    Кухонный комбайн Philips HR7620/70 сэкономит время, место и усилия благодаря своей вертикальной конструкции. Мощный мотор и исключительная многофункциональность позволяют мгновенно обработать любые продукты. Узнать обо всех преимуществах

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      Экономит место и усилия

      Ультракомпактный вертикальный кухонный комбайн

      • 500 Вт
      • чаша 2 л
      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

      2 скоростных режима и импульсный режим

      2 скоростных режима и импульсный режим

      Два скоростных режима комбайна Philips предназначены для обработки твердых и мягких ингредиентов. С помощью дополнительного импульсного режима можно легко измельчить чеснок или лед.

      Легко выполняет более 15 функций

      Легко выполняет более 15 функций

      В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлические вставки в диск для шинковки среднего размера и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

      Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

      Мотор 500 Вт для большого количества ингредиентов и приготовления густого теста

      Мощный мотор 500 Вт, 2 режима скорости и кнопка импульсного режима позволяют установить нужную скорость и добиться оптимальных результатов

      Благодаря вертикальной конструкции прибор занимает на 35 % меньше места на кухне

      Особая вертикальная конструкция делает прибор на 35 % более компактным по сравнению с другими комбайнами. Благодаря этому кухонный комбайн оптимально использует рабочее пространство и подходит даже для самых маленьких кухонь.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        500, Китай: 460  Вт
        Частота
        50-60, Китай: 50  Гц
        Длина шнура
        120  см
        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Цвет
        Сияющий белый и небесно-голубой
        Вместимость чаши для муки
        500  г
        Вместимость чаши для теста
        830  г
        Вместимость чаши для сухих продуктов
        2  Д
        Вместимость чаши для жидкостей
        1,2  Д
        Безопасность
        • Система определения безопасной установки крышки и емкости
        • Механический тормоз держателя прекращает работу за 1,5 секунды
        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        напряжение
        220-240 В, Китай: 220 В

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        АБС-пластик
        Переключатель и держатель насадок
        АБС-пластик и полиформальдегид
        Чаша, крышка, толкатель
        SAN и ABS
        Диск для приготовления эмульсий
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        Из нержавеющей стали
        Держатель ножа
        Полипропилен и полиэфир

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        2
        Вставка для средней шинковки
        Для средней шинковки овощей, фруктов и сыра
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        для средней нарезки ломтиками овощей и фруктов
        Диск для приготовления эмульсий
        Для взбивания и приготовления эмульсии
        Насадка для замешивания теста
        Для замешивания теста, в том числе густого
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • Сбивание
        • образование пены
        • растирание
        • резка
        • смешивание
        • разминание
        • приготовление
        • перемешивание
        • замешивание теста

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

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