Легко выполняет более 15 функций

В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлические вставки в диск для шинковки среднего размера и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.