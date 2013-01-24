Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Носик для соковыжималки

HR3949
  • Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин
    -{discount-value}

    Носик для соковыжималки

    HR3949

    Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

    Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Носик для соковыжималки

    Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

    Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

    Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Носик для соковыжималки

    Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

    Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

    Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

    • полностью прозрачный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1820/70
      • HR1820/16
      • HR1820/17

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты