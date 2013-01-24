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Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин
Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин
Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин
Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин
Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежевыжатый сок. Его легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь