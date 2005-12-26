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  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома

    Соковыжималка

    HR1821/10

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

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    Соковыжималка

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    Легко выжать сок дома

    Удобно подавать на стол, удобно хранить

    • 220 Вт
    • 0,5 л
    • белая/зеленая
    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

    Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

    Cleaning is easy with the detachable spout

    Cleaning is easy with the detachable spout

    Компактная конструкция

    Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

    С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол

    С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с зелеными вставками
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Полипропилен
      Материал корпуса и фиксаторов
      PP
      Материал крышки
      SAN

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      220  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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