HR1821/10
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.Узнать обо всех преимуществах
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Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
С кувшином для сока емкостью 400 мл удобно подавать сок на стол.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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