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Для замены имеющегося прибора
В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены имеющегося прибора
В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!
Для замены имеющегося прибора
В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для замены имеющегося прибора
В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!