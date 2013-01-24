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Соединительный элемент для мясорубки

HR3955
  • Для замены имеющегося прибора Для замены имеющегося прибора Для замены имеющегося прибора
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    Соединительный элемент для мясорубки

    HR3955

    Для замены имеющегося прибора

    В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!

    Соединительный элемент для мясорубки

    Для замены имеющегося прибора

    В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!

    Для замены имеющегося прибора

    В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!

    Соединительный элемент для мясорубки

    Для замены имеющегося прибора

    В мясорубке вал шнека проталкивает мясо сквозь решетку. Этот соединительный элемент является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь, его легко заменить!

    Для замены имеющегося прибора

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    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7765/13
      • HR7766/13
      • HR7768/13

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