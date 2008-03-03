HS800/03
Увлажняющий лосьон для бритья
Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.
Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже
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