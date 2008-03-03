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  • Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья Увлажняющий лосьон для бритья

    NIVEA Лосьон для бритья

    HS800/03

    Увлажняющий лосьон для бритья

    Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

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    NIVEA Лосьон для бритья

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    Увлажняющий лосьон для бритья

    Только для Philips NIVEA FOR MEN серии HS8000

    Встроенная система заполнения картриджа

    Встроенная система заполнения картриджа

    Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

    Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

    Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

    Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

    • Аксессуары

      Многоразовая емкость кондиционера для бритья
      для бритв Nivea for Men серии 8000
    Badge-D2C

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