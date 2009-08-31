HS800/04
Увлажняющий лосьон для бритья
Увлажняющий лосьон для бритья для бритвы Philips NIVEA FOR MEN. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.Узнать обо всех преимуществах
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Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже
Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.
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