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  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа

    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8060/24

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

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    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Система нанесения кондиционера

    • Система для заполнения бритвы и зарядки
    Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

    Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

    Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

    Встроенная система заполнения картриджа

    Встроенная система заполнения картриджа

    Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

    Система Flex Tracker

    Система Flex Tracker

    Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

    Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

    Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

    Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

    База для заполнения и зарядки

    База для заполнения и зарядки

    Автоматически заполняет бритву кондиционером для бритья NIVEA FOR MEN и поддерживает постоянный полный заряд аккумуляторов.

    Можно использовать под душем

    Можно использовать под душем

    Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Кремы и лосьоны
      75ml shaving conditioner refill
      Подставка
      • Зарядное устройство
      • База для заполнения и зарядки
      Обслуживание
      Защитная каппа

    • Питание

      Время работы
      40  мин

    • Дизайн

      Отделка
      Лак

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Технология Super Lift & Cut®
      Гибкость головки
      Система Flex Tracker
      SkinComfort
      • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
      • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Дорожная блокировка
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Заполнение и зарядка
      • Быстрая зарядка
      • Беспроводные
      Сухое и влажное бритье
      Использование в душе
      Зарядка
      1,5 часа
      Время работы бритвы
      13 дней

    Badge-D2C

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