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Бритва NIVEA FOR MEN

HS8060
NIVEA
Общая оценка / 5
  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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    Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8060

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.

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      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Система нанесения кондиционера

      • Система для заполнения бритвы и зарядки
      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

      Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

      Встроенная система заполнения картриджа

      Встроенная система заполнения картриджа

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker

      Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

      Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

      База для заполнения и зарядки

      База для заполнения и зарядки

      Автоматически заполняет бритву кондиционером для бритья NIVEA FOR MEN и поддерживает постоянный полный заряд аккумуляторов.

      Можно использовать под душем

      Можно использовать под душем

      Бритье под душем экономит время и обеспечивает ощущение свежести.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        Система Flex Tracker
        Комфорт для кожи
        • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
        • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
        Укладка
        Высокоточный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда батареи
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Заполнение и зарядка
        • Быстрая зарядка
        • Без проводов
        Зарядка
        1,5 часа
        Сухой и влажный уход
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        13 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        Емкость балончика с лосьоном для бритья — 75 мл
        Подставка
        • Зарядное устройство
        • База для заполнения и зарядки
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        40  мин.

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