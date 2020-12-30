HS8060/24
Гладкое бритье, здоровая кожа
Кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN наносится непосредственно в процессе бритья на кожу для увлажнения и мягкого бритья. Обогащенная формула с витаминами и экстрактом ромашки успокаивает кожу и придает ей здоровый вид.Узнать обо всех преимуществах
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Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже
Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.
Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения
Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.
Автоматически заполняет бритву кондиционером для бритья NIVEA FOR MEN и поддерживает постоянный полный заряд аккумуляторов.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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