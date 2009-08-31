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  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа

    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8440/23

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения.

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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

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    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Увлажнение кожи при бритье

    • прецизионный трубчатый триммер
    Увлажнение кожи при бритье

    Увлажнение кожи при бритье

    Кондиционер NIVEA FOR MEN равномерно распределяется по коже через бритвенные головки, увлажняя ее во время бритья. Кондиционер содержит формулу Natural Microtec для защиты кожи от раздражения.

    Мягко следует контурам лица

    Мягко следует контурам лица

    Мягко следует контурам лица: обеспечивает самое гладкое бритье даже в труднодоступных зонах

    Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

    Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

    Бреющие головки снабжены уникальными кольцами с растягивающими кожу и приподнимающими волоски насадками, позволяющими достичь великолепных результатов бритья

    Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

    Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

    Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

    Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

    Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

    Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно в картридж бритвы.

    Подравнивание висков и усов

    Подравнивание висков и усов

    Идеален для подравнивания висков и усов

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Кремы и лосьоны
      28 ml shaving conditioner starting can
      Подставка
      Зарядное устройство
      Обслуживание
      Защитная каппа

    • Питание

      Время работы
      40  мин

    • Дизайн

      Отделка
      Лак

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HS85

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
      • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
      Гибкость головки
      Система Flex Tracker
      Бритвенная система
      Технология Super Lift & Cut®
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Дорожная блокировка
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Быстрая зарядка
      • Беспроводные
      Сухое и влажное бритье
      Использование в душе
      Зарядка
      4 часа
      Время работы бритвы
      13 дней

    Badge-D2C

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