HS8440/23
Гладкое бритье, здоровая кожа
Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения.Узнать обо всех преимуществах
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Кондиционер NIVEA FOR MEN равномерно распределяется по коже через бритвенные головки, увлажняя ее во время бритья. Кондиционер содержит формулу Natural Microtec для защиты кожи от раздражения.
Мягко следует контурам лица: обеспечивает самое гладкое бритье даже в труднодоступных зонах
Бреющие головки снабжены уникальными кольцами с растягивающими кожу и приподнимающими волоски насадками, позволяющими достичь великолепных результатов бритья
Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.
Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно в картридж бритвы.
Идеален для подравнивания висков и усов
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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