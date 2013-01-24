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NIVEA

Бритва NIVEA FOR MEN

HS8440/23
NIVEA
Общая оценка / 5
NIVEA
  • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8440/23
    Общая оценка / 5

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    Гладкое бритье, здоровая кожа

    Электробритва Philips плавно повторяет контуры лица, а кольца Stretch&Lift растягивают кожу и приподнимают волоски, что делает бритье идеально гладким. Новый кондиционер защищает кожу от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Увлажнение кожи при бритье

      • прецизионный трубчатый триммер
      Увлажнение кожи при бритье

      Увлажнение кожи при бритье

      Кондиционер NIVEA FOR MEN равномерно распределяется по коже через бритвенные головки, увлажняя ее во время бритья. Кондиционер содержит формулу Natural Microtec для защиты кожи от раздражения.

      Мягко следует контурам лица

      Мягко следует контурам лица

      Мягко следует контурам лица: обеспечивает самое гладкое бритье даже в труднодоступных зонах

      Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

      Растягивающая кожу и приподнимающая волоски насадка для идеального бритья

      Бреющие головки снабжены уникальными кольцами с растягивающими кожу и приподнимающими волоски насадками, позволяющими достичь великолепных результатов бритья

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

      Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

      Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

      Простое заполнение картриджа в бритве кондиционером для бритья

      Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно в картридж бритвы.

      Подравнивание висков и усов

      Подравнивание висков и усов

      Идеален для подравнивания висков и усов

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Super Lift & Cut®
        Гибкость головки
        Система Flex Tracker
        SkinComfort
        • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
        • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка
        • Беспроводные
        Зарядка
        4 часа
        Использование на сухой и влажной коже
        Использование в душе
        Время работы бритвы
        13 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        Пробный флакон с кондиционером для бритья 28 мл
        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        40  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HS85

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