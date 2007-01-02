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  • Сменные щетки двойной очистки Сменные щетки двойной очистки Сменные щетки двойной очистки

    Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

    HX2012

    Сменные щетки двойной очистки

    Сменные насадки (2 шт. в упаковке) для электрической зубной щетки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30

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    Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

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    Насадки для зубной щетки Sonicare

    • 2 шт. в упаковке
    Система защиты эмали и десен

    Система защиты эмали и десен

    Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

    Очищает видимую поверхность зубов

    Очищает видимую поверхность зубов

    Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

    Возвращает зубам естественную белизну

    Возвращает зубам естественную белизну

    • Качество чистки

      Насадки
      2
    Badge-D2C

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