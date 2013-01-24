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Sensiflex

Насадки для зубной щетки Sonicare

HX2012
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  • Сменные щетки двойной очистки Сменные щетки двойной очистки Сменные щетки двойной очистки
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    Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

    HX2012
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменные щетки двойной очистки

    Сменные насадки (2 шт. в упаковке) для электрической зубной щетки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30 Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

    Сменные щетки двойной очистки

    Сменные насадки (2 шт. в упаковке) для электрической зубной щетки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30 Узнать обо всех преимуществах

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      Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов

      Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

      Возвращает зубам естественную белизну

      Возвращает зубам естественную белизну

      Технические характеристики

      • Качество чистки

        Насадки
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