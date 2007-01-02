HX2012
Сменные щетки двойной очистки
Сменные насадки (2 шт. в упаковке) для электрической зубной щетки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30Узнать обо всех преимуществах
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Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.
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