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Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*
Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*
Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы! Узнать обо всех преимуществах
Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*
Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано — обеспечивает превосходную чистку*
Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы! Узнать обо всех преимуществах
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетинки специальной формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют тщательную чистку даже в труднодоступных местах.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
До 14 дней работы без подзарядки.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и хранения. Насадка подходит для щеток Philips Sonicare PowerUp Battery Essence+/Elite+/CleanCare+.
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Дизайн и отделка
Качество чистки
Удобство использования
Технические характеристики
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