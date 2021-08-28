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  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Philips Sonicare 1100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3641/11

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

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    Philips Sonicare 1100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

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    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

    • Звуковая технология
    • Функции QuadPacer и SmarTimer
    • Изящный эргономичный дизайн
    • 14 дней работы от аккумулятора
    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

    Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

    Бережное и безопасное использование

    Бережное и безопасное использование

    Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.

    Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

    Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

    2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

    Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

    Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

    Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

    14 дней работы от аккумулятора

    14 дней работы от аккумулятора

    Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

    Easy-Start для удобного перехода

    Easy-Start для удобного перехода

    Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

    • Питание

      Напряжение
      5 В пост. тока

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней*****
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый корпус с кнопкой мятного оттенка

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн

    • В комплекте

      Ручка
      Серия 1100
      Насадки
      1 стандартная насадка C1 ProResults
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 3 раз больше налета*
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      31 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки

    Badge-D2C

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    • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
    • Фактические данные могут различаться
    • * Данные прилагаются
    • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
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