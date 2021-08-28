  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Philips Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3651/11

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 2100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

    • Звуковая технология
    • Функции QuadPacer и SmarTimer
    • Изящный эргономичный дизайн
    • 14 дней работы от аккумулятора
    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

    Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

    Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

    Бережное и безопасное использование

    Бережное и безопасное использование

    Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.

    Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

    Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

    2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

    Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

    Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки

    Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

    14 дней работы от аккумулятора

    14 дней работы от аккумулятора

    Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

    Easy-Start для удобного перехода

    Easy-Start для удобного перехода

    Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

    Меньше отходов. Больше переработки

    Меньше отходов. Больше переработки

    Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности такие пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для наших зубных щеток Philips Sonicare серий 1000–4000 позволяет снижать потребление пластика на 189 210 кг каждые четыре года. Значимый показатель, не так ли?

    • Питание

      Напряжение
      5 В пост. тока

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней*****
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Розовый

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки

    • В комплекте

      Ручка
      Серия 2100, 1 шт.
      Насадки
      1 стандартная насадка C1 ProResults
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 3 раз больше налета*
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      До 31 000 чистящих движений в минуту

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки

    • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
    • Фактические данные могут различаться
    • * Данные прилагаются
    • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
