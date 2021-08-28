HX3651/11
Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.
Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.
Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.
2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.
Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.
Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.
Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.
Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности такие пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для наших зубных щеток Philips Sonicare серий 1000–4000 позволяет снижать потребление пластика на 189 210 кг каждые четыре года. Значимый показатель, не так ли?
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.