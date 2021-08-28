    Philips Sonicare 3100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3673/14

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Удаляет зубной налет до 5 раз лучше*

    • Звуковая технология
    • Датчик давления
    • Функции QuadPacer и SmarTimer
    • Изящный эргономичный дизайн
    Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

    Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

    Удаляет зубной налет до 5 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

    Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 5 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

    Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

    Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

    Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

    2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

    Easy-Start для удобного перехода

    Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

    14 дней работы от аккумулятора

    Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

    Комфорт в поездке

    Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее через USB даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

    • Мощность

      Напряжение
      5 В пост. тока

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней*****
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      BrushSync: напоминания о замене
      • Индикатор замены
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      • В качестве напоминания загорается значок
      • для наилучших результатов

    • В комплекте

      Ручка
      Серия 3100, 1 шт.
      Дорожный футляр
      1
      Насадки
      1 стандартная насадка C1 ProResults
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 3 раз больше налета*
      Скорость
      31 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки

    • Технология интеллектуального датчика

      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

    Badge-D2C

    • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
    • Фактические данные могут различаться
    • * Данные прилагаются
    • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
