Ключевые слова для поиска

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

    HX3806/31

    Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

    Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Смотреть все

    Удаляет до 99,9 % налета* на обрабатываемых участках

    • Технология Quad Stream
    • Плавное направление с Pulse Wave
    Удобный в пополнении резервуар емкостью 250 мл

    Резервуара емкостью 250 мл хватит для полноценной чистки зубов в течение 60 секунд без пополнения. Просто поверните его, чтобы извлечь из прибора, или используйте боковую дверцу для безопасного пополнения.

    Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

    Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.

    Удобная процедура

    Просто направьте и нажмите для эффективной чистки межзубных промежутков. Цельтесь в промежуток между зубами вдоль линии десен — прибор обеспечит превосходный результат!

    Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу

    Струи воды направляют вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) для оптимального результата.

    2 режима очистки межзубного пространства, 3 уровня интенсивности

    Выберите режим чистки, который подходит вам лучше всего. Режим Clean (Чистка) предназначен для эффективной повседневной чистки непрерывным потоком воды. Режим Deep Clean (Глубокая чистка) подходит для тщательной очистки пульсирующей струей воды. Регулируемая интенсивность поможет найти режим, оптимальный с точки зрения комфорта.

    Полная чистка за 60 секунд

    Чистка даже в труднодоступных местах стала доступной с насадкой, вращающейся на 360° — вы можете использовать прибор под любым углом. Тщательная чистка всего за 60 секунд.

    Быстрая и универсальная зарядка с кабелем USB-C

    Удобная зарядка с кабелем USB-C, который также используется для зарядки большинства мобильных телефонов и планшетов. До 14 дней использования без подзарядки.

    Стандартная насадка для точечной очистки

    Стандартная однопоточная насадка усиливает давление для точечной очистки и удаления остатков еды.

    • Питание

      Напряжение
      Универсальное зарядное устройство

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются

    • Высокое качество

      Очистка
      Очищение полости рта за 60–90 секунд

    • В комплекте

      Беспроводной Power Flosser
      1
      Насадка F1 Standard
      1
      Насадка F3 Quad Stream
      1
      Дорожная сумка
      1
      Зарядный кабель USB
      1
      Адаптер USB для настенной розетки
      1

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
      Для эффективной тщательной чистки
      Уровни интенсивности
      3

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.