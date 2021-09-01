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    Philips Sonicare ProResults Насадки для удаления налёта

    HX6018/07

    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare.

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    Philips Sonicare ProResults Насадки для удаления налёта

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    Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.

    Непревзойденные результаты по отличной цене

    • 8 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Сменные
    • Чистка всей поверхности
    Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

    Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат

    Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средняя
      Цвет
      Белый
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Подходит для этих моделей
      • HealthyWhite+
      • 2 Series Plaque Control
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite
      • Серия 1100
      • Серия 2100
      • Серия 3100
      • ProtectiveClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • Prestige 9900
      Несовместимо
      Philips One

    • В комплекте

      Насадки
      8 стандартных насадок ProResults

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Удаляет до 2 раз больше налета*

    Badge-D2C

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    • Удаляет зубной налет до 2 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
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