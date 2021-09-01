HX6018/07
Превосходные характеристики.* Гарантированное качество.
Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare. Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.
Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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