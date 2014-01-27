Возраст 3+

Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.