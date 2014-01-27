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    Philips Sonicare For Kids Насадки для детей от 3 лет

    HX6032/33

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием.

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    Philips Sonicare For Kids Насадки для детей от 3 лет

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    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Чистка и защита растущих зубов (для детей от 3 лет)

    • 2 шт. в упаковке
    • Компактный размер
    • Сменные
    • Бережная чистка для детских зубов
    Возраст 3+

    Возраст 3+

    Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.

    Превосходная очистка и максимальная эффективность

    Превосходная очистка и максимальная эффективность

    Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средняя
      Цвет
      Aqua
      Материал насадки щетки
      Без бисфенола-А
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Компактный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Подходит для этих моделей
      • HealthyWhite+
      • For Kids
      Несовместимо
      Philips One

    • В комплекте

      Насадки
      2 мини-насадки Sonicare for Kids

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Помогает удалить налет

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
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