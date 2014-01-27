HX6032/33
Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием.Узнать обо всех преимуществах
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Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.
Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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