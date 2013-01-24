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Philips Sonicare For Kids

Насадки Philips Sonicare HX6032 для детей от 3 лет

HX6032/33
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.*
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    Philips Sonicare For Kids Насадки Philips Sonicare HX6032 для детей от 3 лет

    HX6032/33
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Насадки Philips Sonicare HX6032 для детей от 3 лет

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Насадки Philips Sonicare HX6032 для детей от 3 лет

    Превосходная очистка за несколько секунд.*

    Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Чистка и защита растущих зубов (для детей от 3 лет)

      • 2 шт. в упаковке
      • Компактный размер
      • Сменные
      • Бережная чистка для детских зубов

      Возраст 3+

      Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.

      Превосходная очистка и максимальная эффективность

      Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Цвет
        Aqua
        Материал насадки щетки
        Без бисфенола-А
        Размер
        Компактный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • For Kids

      • В комплекте

        Насадки
        2 мини-насадки Sonicare for Kids

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Помогает удалить налет

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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