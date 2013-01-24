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Philips Sonicare Sensitive

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6052/05
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.
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    Philips Sonicare Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6052/05
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

      Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Защелкивающаяся
      • Для чувствительных десен и зубов

      Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

      Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

      Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Жесткость щетинок
        Ультрамягкие
        Цвет
        Белый
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • В комплекте

        Насадки
        2 стандартные насадки для чувствительных зубов

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Помогает удалить налет

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