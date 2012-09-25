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    Philips Sonicare Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6052/05

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    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли.

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    Philips Sonicare Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

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    Максимально бережная очистка и дополнительный комфорт.

    Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

    • 2 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Защелкивающаяся
    • Для чувствительных десен и зубов
    Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

    Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

    Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

    Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

    Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

    Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

    Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эффективный уход для здоровья полости рта

    Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

    Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Жесткость щетинок
      Ультрамягкие
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Подходит для этих моделей
      • HealthyWhite+
      • 2 Series Plaque Control
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite

    • В комплекте

      Насадки
      2 насадки стандартного размера для чувствительных зубов

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Помогает удалить налет

    Badge-D2C

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