Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

В центре этой насадки для зубной щетки Philips Sonicare находится специальная область ромбовидной формы, состоящая из густых щетинок. Она предназначена для удаления с поверхности эмали потемнений, причиной которых являются еда и напитки. Насадки доступны также в компактном размере для более тщательной чистки.