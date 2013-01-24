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Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет до 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах
Зубная щетка для удаления налета оснащена тонкой, изогнутой чистящей насадкой, которая обеспечивает оптимальный доступ к задним зубам и труднодоступным участкам.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.
Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.
Дизайн и отделка
Обслуживание
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики
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