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    Philips Sonicare 2 Series PlaqueControl Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6231/01

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки

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    Philips Sonicare 2 Series PlaqueControl Электрическая звуковая зубная щетка

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    Удаляет до 7 раз больше налета*

    *По сравнению с обычной зубной щеткой

    • 1 режим
    • 1 чистящая насадка
    Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

    Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

    Зубная щетка для удаления налета оснащена тонкой, изогнутой чистящей насадкой, которая обеспечивает оптимальный доступ к задним зубам и труднодоступным участкам.

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

    Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

    Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

    Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 2 недель
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Синий

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      До 2 недель

    • В комплекте

      Ручка
      DailyClean 3100 — 1 шт.
      Насадки
      ProResults plaque control — 1 шт.
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет в 7 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      Снижает риск возникновения кариеса
      Скорость
      31 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
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