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Philips Sonicare 2 Series plaque control

2 Series борется с налетом

HX6231/01
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Удаляет до 7 раз больше налета* Удаляет до 7 раз больше налета* Удаляет до 7 раз больше налета*
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    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    HX6231/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 Series борется с налетом

    Удаляет до 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляет до 7 раз больше налета*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Зубная щетка для удаления налета оснащена тонкой, изогнутой чистящей насадкой, которая обеспечивает оптимальный доступ к задним зубам и труднодоступным участкам.

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

      Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

      Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        ProResults plaque control — 1 шт.
        Ручка
        DailyClean 3100 — 1 шт.

      • Качество чистки

        Скорость
        31 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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