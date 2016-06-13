HX6232/20
Удаляет в 7 раз больше налета*
Тщательное удаление налета простым нажатием кнопкиУзнать обо всех преимуществах
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Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.
Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса
Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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