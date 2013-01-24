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Philips Sonicare 2 Series

Электрическая зубная щетка

HX6232/20
Sonicare
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1 награда
Sonicare
  • Удаляет в 7 раз больше налета* Удаляет в 7 раз больше налета* Удаляет в 7 раз больше налета*
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    Philips Sonicare 2 Series Электрическая зубная щетка

    HX6232/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удаляет в 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Sonicare 2 Series Электрическая зубная щетка

    Удаляет в 7 раз больше налета*

    Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки Узнать обо всех преимуществах

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      Удаляет в 7 раз больше налета*

      *По сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 2 чистящие насадки
      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W DiamondClean, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

      Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

      Более эффективное удаление налета, что снижает риск возникновения кариеса

      Обеспечивает более эффективное удаление налета и удобную чистку задних зубов; ежедневная чистка зубов дважды в день этой зубной щеткой снижает риск возникновения кариеса

      Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

      Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

      Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Ручка
        2 Series — 1 шт.
        Насадки
        2 стандартные, DiamondClean
        зарядное устройство
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      • Дизайн и отделка

        цвет
        Черный

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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            • по сравнению с обычной зубной щеткой