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  • Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов

    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка

    HX6311/02

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    Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/02 для детей

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    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка

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    Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов

    Электрическая зубная щетка для детей

    • 2 режима
    • 2 чистящие насадки
    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

    Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

    Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

    Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

    KidTimer позволяет увеличить время чистки

    KidTimer позволяет увеличить время чистки

    В течение 90 дней увеличивает время чистки зубов до 2 минут в соответствии с рекомендациями стоматологов

    2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

    2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

    Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для детей от 4 лет, а режим интенсивной чистки — для детей с 7 лет.

    Чистящие насадки для разных возрастов для защиты детских зубов

    Чистящие насадки для разных возрастов для защиты детских зубов

    Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare поставляется с насадками 2 размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты зубов на важнейших этапах развития малыша

    KidPacer воспроизводит музыкальные мелодии, делая чистку зубов веселее и увлекательнее

    KidPacer воспроизводит музыкальные мелодии, делая чистку зубов веселее и увлекательнее

    KidPacer вдохновляет малышей на эффективную чистку зубов в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов)

    Декоративные сменные панели для украшения щетки

    Декоративные сменные панели для украшения щетки

    Позволяют детям придать щетке желаемый внешний вид

    Нескользящий материал

    Нескользящий материал

    Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.

    Удобная ручка для родителей и детей

    Удобная ручка для родителей и детей

    Эргономичный дизайн позволяет родителям и детям чистить зубы вместе или по отдельности

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Красный с 3 сменными панелями

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Дисплей
      Дисплей с подсветкой
      Ручка
      • Изящный эргономичный дизайн
      • Прорезиненная ручка для удобства пользования
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Щетки
      1 Sonicare for Kids
      Насадки
      • 1 стандартная насадка Sonicare for Kids
      • 1 компактная насадка Sonicare for Kids
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      На 75 % эффективнее*
      Польза для здоровья
      Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      KidTimer и Quadpacer

    • Режимы

      Режимы мощности
      2

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

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    • по сравнению с обычной зубной щеткой
    • при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
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