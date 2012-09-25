HX6311/02
Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/02 для детейУзнать обо всех преимуществах
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Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов
В течение 90 дней увеличивает время чистки зубов до 2 минут в соответствии с рекомендациями стоматологов
Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для детей от 4 лет, а режим интенсивной чистки — для детей с 7 лет.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare поставляется с насадками 2 размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты зубов на важнейших этапах развития малыша
KidPacer вдохновляет малышей на эффективную чистку зубов в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов)
Позволяют детям придать щетке желаемый внешний вид
Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.
Эргономичный дизайн позволяет родителям и детям чистить зубы вместе или по отдельности
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Поддержка ПО
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