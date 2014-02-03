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  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare for Kids Детская электрическая звуковая зубная щетка

    HX6311/07

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь.

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    Philips Sonicare for Kids Детская электрическая звуковая зубная щетка

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    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Электрическая зубная щетка для детей

    • 2 режима
    • 1 чистящая насадка
    • 8 наклеек
    Чистящая насадка для детей от 7 лет

    Чистящая насадка для детей от 7 лет

    К щетке Sonicare for Kids подходят насадки 2-х размеров: мини для возраста от 3 лет и стандартная для возраста от 7 лет. В комплект модели HX6311 входит одна насадка для детей от 7 лет.

    KidTimer позволяет увеличить время чистки

    KidTimer позволяет увеличить время чистки

    Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

    2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

    2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

    Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

    Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

    Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

    Теперь малыш может украсить свою щетку, сделав ее уникальной.

    Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

    Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

    Philips Sonicare For Kids удаляет на 75 % больше налета, чем обычные зубные щетки*

    Удобная ручка для родителей и детей

    Удобная ручка для родителей и детей

    Эргономичный дизайн позволяет малышу самостоятельно чистить зубы

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

    Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

    Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

    91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей**

    Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

    Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

    Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов

    Нескользящий материал

    Нескользящий материал

    Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.

    • Питание

      Напряжение
      100–240 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Aqua

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      • Изящный эргономичный дизайн
      • Прорезиненная ручка для удобства пользования
      Дисплей
      Дисплей с подсветкой
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Щетки
      1 Sonicare for Kids
      Насадки
      1 стандартная насадка Sonicare for Kids
      Наклейки
      • 8 индивидуальных наклеек
      • 2 наклейки в подарок
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
      Высокое качество
      На 75 % эффективнее*
      Таймер
      KidTimer и Quadpacer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      Режимы мощности
      2

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

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    • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • Для труднодоступных мест
    • * Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет
    • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
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