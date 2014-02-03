HX6311/07
Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь.Узнать обо всех преимуществах
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К щетке Sonicare for Kids подходят насадки 2-х размеров: мини для возраста от 3 лет и стандартная для возраста от 7 лет. В комплект модели HX6311 входит одна насадка для детей от 7 лет.
Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).
Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.
Теперь малыш может украсить свою щетку, сделав ее уникальной.
Philips Sonicare For Kids удаляет на 75 % больше налета, чем обычные зубные щетки*
Эргономичный дизайн позволяет малышу самостоятельно чистить зубы
Поток микропузырьков бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей**
Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов
Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Поддержка ПО
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