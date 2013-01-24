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Philips Sonicare For Kids

Электрическая зубная щетка для детей от 7 лет

HX6311/07
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
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    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка для детей от 7 лет

    HX6311/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка для детей от 7 лет

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка для детей от 7 лет

    Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

    Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

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      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Электрическая зубная щетка для детей

      • 2 режима
      • 1 чистящая насадка
      • 8 наклеек

      Чистящие насадки двух размеров

      Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов

      KidTimer позволяет увеличить время чистки

      Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

      2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

      Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

      Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

      Теперь малыш может украсить свою щетку, сделав ее уникальной.

      Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

      Philips Sonicare For Kids удаляет на 75 % больше налета, чем обычные зубные щетки*

      Удобная ручка для родителей и детей

      Эргономичный дизайн позволяет малышу самостоятельно чистить зубы

      Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

      Поток микропузырьков бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

      91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей**

      Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

      Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов

      Нескользящий материал

      Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Aqua

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        1 Sonicare for Kids
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        1 стандартная насадка Sonicare for Kids
        Наклейки
        • 8 индивидуальных наклеек
        • 2 наклейки в подарок

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        На 75 % эффективнее*
        Польза для здоровья
        Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
        Таймер
        KidTimer и Quadpacer

      • Питание

        Напряжение
        100–240 В

      • Режимы

        Режимы мощности
        2

      • Удобство использования

        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Изящный эргономичный дизайн
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Батарея
        Перезарядка

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • Для труднодоступных мест
            • * Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет
            • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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