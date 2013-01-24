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Philips Sonicare For Kids

Электрическая зубная щетка

HX6322/04
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка
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    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка

    HX6322/04
    Общая оценка / 5

    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка

    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare For Kids Электрическая зубная щетка

    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

      • Встроенный Bluetooth®
      • Обучающее приложение
      • 2 чистящие насадки
      • 2 режима
      Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

      Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

      Приложение Philips Sonicare For Kids синхронизируется с детской зубной щеткой и в игровой форме учит детей правильному уходу за полостью рта. Наставник побуждает ребенка чистить зубы более эффективно и в течение более долгого времени. Каждый сеанс начинается с понятных видеоинструкций. Дети учатся техникам правильной чистки зубов, а приложение отслеживает их прогресс. Это веселый и познавательный процесс, который понравится вашему ребенку, а вы сможете в любой момент проверить, насколько хорошо он справляется с задачей.

      98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

      98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

      Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.

      Интересные награды за успешные сеансы чистки

      Интересные награды за успешные сеансы чистки

      Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.

      Следите за временем чистки, не заходя в приложение

      Следите за временем чистки, не заходя в приложение

      При подключении зубной щетки Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth к приложению функция Quadpacer отслеживает сеансы чистки в режиме реального времени. Фиксируется информация о начале сеанса, перерывах и времени завершения процедуры. Благодаря функции памяти и отсчету времени можно сохранять информацию о чистках (до 20 сеансов), даже если приложение не использовалось. При последующем включении щетки вместе с приложением информация об этих сеансах будет синхронизирована с календарем приложения, а ребенок сможет получить награды за успешные сеансы и следить за своим прогрессом.

      KidTimer и KidPacer для обучения правильной чистке зубов

      KidTimer и KidPacer для обучения правильной чистке зубов

      Чтобы способствовать тщательной чистке зубов, электрическая зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к приложению и помогает ребенку постепенно увеличивать продолжительность чистки. Таким образом достигается рекомендованное стоматологами время чистки — 2 минуты. При использовании приложения дети повторяют движения за наставником, тщательно очищая каждый участок полости рта. Наставник дает инструкции, побуждая ребенка к более длительной чистке каждой зоны. Когда ребенок увеличит время чистки, он получит награду от Спаркли, который будет очень рад своим чистым зубкам. Это веселый процесс, который поможет научиться правильному уходу за полостью рта.

      Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки

      Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки

      Дети учатся чистить зубы, а наша технология выполняет всю остальную работу. Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Чистящие щетинки совершают более 500 движений в секунду - так технология обеспечивает эффективный результат, по мере того как ребенок осваивает технику ухода за полостью рта. Благодаря этой технологии зубная щетка Philips Sonicare For Kids обеспечивает до 75 % более эффективный результат, чем обычная зубная щетка, — походы к стоматологу станут намного приятнее.

      Забавные сменные наклейки для индивидуального дизайна

      Забавные сменные наклейки для индивидуального дизайна

      Благодаря забавным наклейкам для ручки щетки дети могут декорировать свою зубную щетку. Ребенок также сможет в любой момент поменять рисунок, выбрав один из восьми сменных дизайнов, которые входят в комплект каждой зубной щетки. Внешний вид можно изменить не только для зубной щетки, но и для главного героя приложения. С Philips Sonicare For Kids процесс чистки зубов станет максимально веселым и увлекательным.

      2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

      2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

      Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

      Чистящие насадки двух размеров

      Чистящие насадки двух размеров

      В комплекте к этой электрической зубной щетке Philips Sonicare прилагается 1 насадка стандартного размера. Также отдельно продается насадка компактного размера. Чистящие насадки Philips Sonicare for Kids разного размера созданы специально для бережной чистки и защиты зубов по мере их роста.

      Удобная ручка для родителей и детей

      Удобная ручка для родителей и детей

      Благодаря эргономичной форме дети могут чистить зубы самостоятельно или с родителями. Щетка Philips Sonicare For Kids удобна как для детей, так и для родителей. Ручка выполнена таким образом, что ребенок может крепко держать и перемещать щетку самостоятельно, а родители при необходимости помогают ему. Благодаря устойчивой конструкции можно хранить щетку в вертикальном положении или наносить на нее пасту, положив щетку горизонтально.

      Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

      Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

      Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов

      Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

      Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

      91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей****

      Технические характеристики

      • Режимы

        Режимы энергопотребления
        2

      • В комплекте

        Щетки
        1 электрическая щётка c литий-ионным аккумулятором
        Насадки
        • 1 насадка компактного размера для детей с 3 лет
        • 1 насадка стандартного размера для детей с 7 лет
        зарядное устройство
        1 зарядная база (подключается к розетке)
        Наклейки
        • 8 ярких забавных наклеек, ребенок может менять их на свой вкус
        • 2 наклейки в подарок

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Цвет морской волны

      • Качество чистки

        Технология
        500 выметающих движений в секунду
        Удаление налета
        На 75% эффективнее по сравнению с обычной ручной щеткой
        Польза для здоровья
        Бережная забота об эмали и деснахОбучение правильному уходу за зубами
        Таймер
        KidTimer для соблюдения общего времени чистки – 2 минутыKidpacer контролирует время чистки каждой четверти полости рта

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Ручка
        • Щетку удобно держать благодаря прорезиненной поверхности ручкиЛегкий наклон головки щетки облегчает чистку труднодоступных участков полости рта
        • Изящный эргономичный дизайн

      • Совместимость

        Совместимость с ОС iOS
        • Подключается к смартфону или планшету через BluetoothiPad 3, 4, iPad Air, iPad Mini (Retina)
        • Phone 5/5C/5S/6/6 Plus/7
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
        Совместимость с ОС Android
        • Подключается к смартфону или планшету через BluetoothAndroid 4.4. и выше
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

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            • по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки
            • * по сравнению с обычной зубной щеткой
            • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
            • *** по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США