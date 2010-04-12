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  • Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6511/02

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

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    Philips Sonicare EasyClean Электрическая звуковая зубная щетка

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    Более эффективное удаление налета

    Уникальная зубная щетка Sonicare

    • 1 режим
    • 1 чистящая насадка
    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

    Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

    Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

    Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

    Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

    Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

    Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

    Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

    Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

    Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

    Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

    Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

    Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

    Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

    Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

    Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

    Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 2 недель
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Время работы
      До 2 недель

    • В комплекте

      Щетки
      1 EasyClean
      Насадки
      1 стандартная насадка ProResults
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет в 2 раза больше налета*
      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      31 000 выметающих движений в минуту
      Эффект осветления
      Осветляет зубы до 2 тонов

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки

    Badge-D2C

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    • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
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