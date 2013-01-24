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Philips Sonicare EasyClean

Электрическая зубная щетка

HX6511/02
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета
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    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    HX6511/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Более эффективное удаление налета

      Уникальная зубная щетка Sonicare

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        1 EasyClean
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 2 раза больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Батарея
        Перезарядка

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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