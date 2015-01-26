HX6631/01
Улучшает состояние десен до 100 %*
Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен.Узнать обо всех преимуществах
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Клинически доказано улучшение состояния десен по трем показателям: предотвращение покраснений, отеков и кровоточивости
Обеспечивая эффективное удаление налета вдоль линии десен, эта зубная щетка всего за две недели помогает уменьшать воспаления на 100 % эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками
Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).
Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен по сравнению с обычными зубными щетками.
Наша звуковая технология создает поток микропузырьков, который удаляет налёт между зубами и вдоль линии десен: тщательная чистка и бережное воздействие
Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.
Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером SmarTimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут
Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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