Ключевые слова для поиска

  • Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %*

    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    HX6631/01

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    *эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

    • 1 режим
    • 3 уровня интенсивности
    • 1 чистящая насадка
    Доказано улучшение состояния десен по трем показателям

    Доказано улучшение состояния десен по трем показателям

    Клинически доказано улучшение состояния десен по трем показателям: предотвращение покраснений, отеков и кровоточивости

    Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

    Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

    Обеспечивая эффективное удаление налета вдоль линии десен, эта зубная щетка всего за две недели помогает уменьшать воспаления на 100 % эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками

    Три уровня интенсивности для бережного воздействия

    Три уровня интенсивности для бережного воздействия

    Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).

    Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен

    Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен

    Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен по сравнению с обычными зубными щетками.

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

    Наша звуковая технология создает поток микропузырьков, который удаляет налёт между зубами и вдоль линии десен: тщательная чистка и бережное воздействие

    Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

    Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

    Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

    SmarTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки

    SmarTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки

    Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером SmarTimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

    Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

    • Питание

      Напряжение
      110—220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Персидский зеленый

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Щетки
      3 Series для здоровых десен — 1 шт.
      Насадки
      ProResults для здоровых десен — 1 шт.
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 6 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      31 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.