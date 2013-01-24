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Philips Sonicare 3 Series gum health

Электрическая зубная щетка

HX6631/01
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %*
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    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    HX6631/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшает состояние десен до 100 %*

      *эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 3 уровня интенсивности
      • 1 чистящая насадка

      Доказано улучшение состояния десен по трем показателям

      Клинически доказано улучшение состояния десен по трем показателям: предотвращение покраснений, отеков и кровоточивости

      Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

      Обеспечивая эффективное удаление налета вдоль линии десен, эта зубная щетка всего за две недели помогает уменьшать воспаления на 100 % эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками

      Три уровня интенсивности для бережного воздействия

      Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).

      Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен

      Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен по сравнению с обычными зубными щетками.

      Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

      Наша звуковая технология создает поток микропузырьков, который удаляет налёт между зубами и вдоль линии десен: тщательная чистка и бережное воздействие

      Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

      Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

      SmarTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки

      Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером SmarTimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Персидский зеленый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • В комплекте

        Щетки
        3 Series для здоровых десен — 1 шт.
        Зарядное устройство
        1
        Насадки
        ProResults для здоровых десен — 1 шт.

      • Качество чистки

        Скорость
        31 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 6 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer

      • Питание

        Напряжение
        110—220 В

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средняя
        • Высокий

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Батарея
        Перезарядка

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            Нормативная информация
            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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