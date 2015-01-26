Три уровня интенсивности для бережного воздействия

Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).