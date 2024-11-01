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  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6839/28

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

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    Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Более белые зубы всего за 1 неделю.

    • Встроенный датчик давления
    • 2 режима чистки
    • Функция BrushSync
    • Дорожный футляр
    Более белые зубы всего через одну неделю

    Более белые зубы всего через одну неделю

    Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

    Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

    Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

    Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

    Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

    Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

    Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Philips Sonicare 4500 располагает технологией на базе микропроцессора, которая распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

    Следит за длительностью чистки

    Следит за длительностью чистки

    Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

    Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

    Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов, привыкая к своей новой щетке Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

    Комфорт в поездке

    Комфорт в поездке

    Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 2 недель
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый и голубой

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      До 2 недель
      Индикатор замены
      • Для наилучших результатов
      • в качестве напоминания загорается значок

    • В комплекте

      Ручка
      ProtectiveClean, 1 шт.
      Насадки
      W2 Optimal White, 1 шт.
      Дорожный футляр
      1
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Снижает риск возникновения кариеса
      Эффект осветления
      Более белые зубы за 1 неделю
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали

    • Технология интеллектуального датчика

      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

    Badge-D2C

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