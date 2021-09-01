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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6851/53

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю*.

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Более белые зубы всего за 1 неделю*

    • Встроенный датчик давления
    • 3 режима
    • Функция BrushSync
    • Дорожный футляр
    Более белые зубы всего через одну неделю

    Более белые зубы всего через одну неделю

    Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

    Выберите подходящий режим

    Выберите подходящий режим

    Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

    Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

    Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

    Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

    Следит за длительностью чистки

    Следит за длительностью чистки

    Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Комфорт в поездке

    Комфорт в поездке

    Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Темно-синий

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки

    • В комплекте

      Ручка
      ProtectiveClean, 1 шт.
      Насадки
      W2 Optimal White, 1 шт.
      Дорожный футляр
      1
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      Снижает риск возникновения кариеса
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Эффект осветления
      Более белые зубы за 1 неделю
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Gum Care (Уход за деснами)
      Мягкий массаж десен
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали

    • Технология интеллектуального датчика

      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *при использовании дважды в день в течение двух минут
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