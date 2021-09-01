HX6851/53
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю*.Узнать обо всех преимуществах
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Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.
Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.
Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
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